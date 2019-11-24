Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, ветер умеренный юго-восточный.

Температура на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако в некоторых восточных районах возможны дожди.

На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит -0-4, днем 6-11 градус тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем -0- 4 градусов тепла.