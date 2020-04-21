Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, которые местами примут интенсивный характер, в западных районах ожидается град, в горных территориях - снег. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 5-8 градусов тепла.