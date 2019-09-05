Завтра в Азербайджане ожидаются грозы, дожди

Обнародованы погодные условия в Азербайджане на 6 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 23-24, на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) - 24-25 градуса тепла.

В районах Азербайджана 6 сентября местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Утром местами будут туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 6 сентября на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.