Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается.

Южный ветер вечером перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 752 мм до 749 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

На пляжах Абшерона вечером южный ветер перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 12 июля преимущественно пройдет без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Скорость западного ветра днем временами усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.