Завтра в Азербайджане будет жарко

23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе) составит 22-23, на южных пляжах (в Тюркян, Говсаны, на Сахиле и Шихово) - 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако утром и днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, местами ливень и град. Скорость восточного ветра временами может усилиться.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 23-24 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.