Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 30-32 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в горах ожидается туман, на отдельных территориях прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.