Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами ожидаются осадки, утром прогнозируется туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 10-13, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха будет в пределах климатической нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

2 мая в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, прогнозируются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Возможен град. Ночью и утром будет туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.