Завтра в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 7 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых районах возможны дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7-8 мая на Абшеронском полуострове в основном ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.