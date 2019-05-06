Завтра в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 7 мая.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется южный ветер.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых районах возможны дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.
Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7-8 мая на Абшеронском полуострове в основном ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.
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