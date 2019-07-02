​Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-23, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 55-65%, днем 30-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать юго-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) будет преобладать юго-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 18-23 градусов тепла.