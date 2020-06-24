Завтра в Азербайджане будет ветрено

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 25 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

В течении дня будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер, временами с усилением.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 22-23 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. В отдельных местах скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 25-26 июня на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.