Завтра в Азербайджане будет солнечно

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 5 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Прогнозируется северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит 45-55%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

5 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, есть вероятность гроз и града. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 15-20, днем 24-29 градусов тепла.