Завтра в Азербайджане будет дождливо

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 772 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджане временами ожидаются дожди, в некоторых северных и восточных районах осадки примут интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность снега. Днем возможны переменные осадки, туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем-11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 15 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра температура воздуха понизится, ожидается повышенная влажность, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.