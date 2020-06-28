Завтра в Азербайджане будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным. Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны молнии, дожди и град. Восточный ветер местами временно усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 30-35 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.