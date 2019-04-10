Завтра в Азербайджане будет 23 градуса тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В отдельных местах будет туман. Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-1, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла.