Завтра в Азербайджане будет 20 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами возможен моросящий дождь, ночью и утром ожидается слабый туман, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-7°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем составит 75-85%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Временами туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.