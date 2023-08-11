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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов 12 августа в Баку температура воздуха повысится до 42-х, в некоторых районах - до 44-х градусов.
Экология
11 августа 2023 г. 13:35
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов

12 августа в Баку температура воздуха повысится до 42-х, в некоторых районах - до 44-х градусов.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем 37-40°, местами 41-42° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 29-34° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah temperatur Bakıda 42, bəzi rayonlarda 44 dərəcəyədək artacaq

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