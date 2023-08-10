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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
10 августа 2023 г. 12:28
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 44 градусов

11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром местами ожидается слабый туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем 35-39°, местами 41-42° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 28-33° тепла.

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Версия на английском языке Weather forecast in Azerbaijan for tomorrow revealed
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 42, rayonlarda 44 dərəcə isti olacaq

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