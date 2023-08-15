Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 41 градуса

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем 35-39° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. На некоторых территориях Большого Кавказа возможны дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 36-41° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 26-31° тепла.