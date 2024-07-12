Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в отдельных частях полуострова ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможны грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 35-38, местами до 40° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.