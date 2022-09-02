Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38°, в Баку ночью 23-25°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление достигнет 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 35-40°, в горах ночью 12-17°, днем - 24-29° тепла.