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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
11 июля 2024 г. 12:34
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

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