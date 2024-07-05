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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
5 июля 2024 г. 13:02
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 35-39° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 20-25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 6
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanda 39 dərəcə isti olacaq

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