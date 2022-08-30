Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.

31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 25-30%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 23-28° тепла.