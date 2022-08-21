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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
21 августа 2022 г. 11:48
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 34-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-60, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 11-16, днем - 23-28 градусов тепла.

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