Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет наблюдаться слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 21-26° тепла.