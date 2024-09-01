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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
1 сентября 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет наблюдаться слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 21-26° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 37, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq

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