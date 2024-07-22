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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов 23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
22 июля 2024 г. 13:12
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако во второй половине дня в некоторых пригородных территориях вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, грозы и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 21-26° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 23
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

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