Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 17-22° тепла.