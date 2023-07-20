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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов 21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
20 июля 2023 г. 13:35
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 36C in Baku, 37C n regions 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

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