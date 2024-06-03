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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
3 июня 2024 г. 12:55
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 15-20, местами до 25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 4
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 35, rayonlarda 36 dərəcə isti olacaq

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