Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки и грозы.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 15-20° тепла.