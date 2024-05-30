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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
30 мая 2024 г. 13:14
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 45-55 %, днем - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 29-34, местами до 36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 21-26° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 31
Версия на азербайджанском языке May ayının sonuna olan hava proqnozu açıqlanıb

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