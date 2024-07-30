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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов
Экология
30 июля 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 40-50%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди с грозами. На отдельных территориях прогнозируются ливни, возможен град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 16-21° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 31
Версия на азербайджанском языке İyulun son günündə Bakıda 33, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq

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