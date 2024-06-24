Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 37 градусов

25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако в первой половине дня в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивными, возможно выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. В некоторых горных и предгорных районах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 20-25° тепла.