Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-19° тепла.