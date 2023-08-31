О нас

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов 1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
31 августа 2023 г. 12:54
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-19° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sentyabrın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

НПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище
ФотоНПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище
31 августа 2023 г. 12:58
В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму
В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму
31 августа 2023 г. 01:21
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
30 августа 2023 г. 13:29
Доля ископаемого топлива в энергетике ЕС находится на самом низком уровне с начала века
Доля ископаемого топлива в энергетике ЕС находится на самом низком уровне с начала века
30 августа 2023 г. 08:59
Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
30 августа 2023 г. 05:09
Неустойчивая погода продлится в Азербайджане до 30 августа
Неустойчивая погода продлится в Азербайджане до 30 августа
29 августа 2023 г. 18:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
29 августа 2023 г. 13:42
В Азербайджане ожидается нестабильная погода
В Азербайджане ожидается нестабильная погода
28 августа 2023 г. 15:51
В Азербайджане местами ожидаются дожди и ветер
В Азербайджане местами ожидаются дожди и ветер
28 августа 2023 г. 13:22
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды
27 августа 2023 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi