Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 31°

11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - ​​25-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных регионов, местами ожидаются дожди, временами ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах - мокрый снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем ​​- 26-31° тепла, в горах ночью 5-10, днем ​​- 15-20° тепла.