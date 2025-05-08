Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30°

9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах вероятны кратковременные ливни, град и туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 7-12, днем -15-20, местами до 25° тепла.