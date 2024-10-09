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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов 10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
9 октября 2024 г. 13:17
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов

10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 10
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 26, rayonlarda 30 dərəcə isti olacaq 

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