Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов

29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами не исключаются туман и изморось.

29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами не исключаются туман и изморось.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 23-28° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.