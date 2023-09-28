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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами не исключаются туман и изморось.
Экология
28 сентября 2023 г. 13:11
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов

29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами не исключаются туман и изморось.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 23-28° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

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