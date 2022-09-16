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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов тепла

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов тепла 17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
16 сентября 2022 г. 12:47
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов тепла

17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в высокогорных районах возможны кратковременные осадки. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.

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