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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28°

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28° 7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
6 мая 2025 г. 12:42
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28°

7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В ночь с 6 на 7 мая на некоторых территориях ожидается небольшая изморось. Днем возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивные, грозы и град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18° тепла.

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