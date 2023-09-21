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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28 градусов 22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 сентября 2023 г. 12:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28 градусов

22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 12-17° тепла.

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