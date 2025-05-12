Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 28 градусов

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.
В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-9, днем - 12-17° тепла.