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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
8 ноября 2023 г. 12:58
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 18-23° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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