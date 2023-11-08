Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 18-23° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.