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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов 31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
30 октября 2023 г. 13:22
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 27 градусов

31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 31
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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