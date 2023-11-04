Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидаются туман и изморось. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 14-19° тепла.