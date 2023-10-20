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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24 градусов 21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
20 октября 2023 г. 12:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24 градусов

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром не исключаются слабый туман и изморось. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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