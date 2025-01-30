Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 13 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем ​​- 8-12° тепла. Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидается изморось. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8​-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.