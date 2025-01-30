О нас

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 13 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 13 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 января 2025 г. 12:40
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 13 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем ​​- 8-12° тепла. Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидается изморось. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8​-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yanvarın son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Постпред Азербайджана и региональный директор Фонда ООН обсудили последствия изменения климата
Постпред Азербайджана и региональный директор Фонда ООН обсудили последствия изменения климата
30 января 2025 г. 07:43
Завтра в некоторых пригородных территориях ожидается изморось
Завтра в некоторых пригородных территориях ожидается изморось
29 января 2025 г. 12:21
Завтра в Баку воздух прогреется до 13 градусов
Завтра в Баку воздух прогреется до 13 градусов
28 января 2025 г. 12:51
В Китае разработали революционный метод утилизации аккумуляторов
В Китае разработали революционный метод утилизации аккумуляторов
28 января 2025 г. 08:13
В Нефтчале задержаны браконьеры
В Нефтчале задержаны браконьеры
27 января 2025 г. 14:14
Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков
Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков
27 января 2025 г. 12:36
Завтра в Баку будет облачно, в горных районах ожидается снег
Завтра в Баку будет облачно, в горных районах ожидается снег
26 января 2025 г. 12:02
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
На побережье Сомали нашли более 100 мертвых дельфинов
На побережье Сомали нашли более 100 мертвых дельфинов
24 января 2025 г. 23:39
Прогноз погоды на 25 января
Прогноз погоды на 25 января
24 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi