Завтра в Азербайджане в горной местности выпадет снег

Объявлен прогноз погоды на 19 октября.

Объявлен прогноз погоды на 19 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 17-19° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана местами вероятны дожди, в отдельных местах ливни, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 19-24° тепла, в горах ночью – 0-5°, днем – 5-10° тепла.