Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 32-37° тепла. В Баку ночью ожидается 24-26°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в некоторых северных и западных районах в течение дня ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, местами 41° тепла, ночью 9-14°, днем 24-29° тепла.