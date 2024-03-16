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Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов

Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
16 марта 2024 г. 12:43
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов

17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова ожидается изморось. Будет преобладать умеренный северный ветер, который вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 9-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах выпадет снег. В некоторых местах ожидаются грозы, ночью и утром будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Weather in Azerbaijan for March 17 revealed
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 14, rayonlarda 18 dərəcə isti olacaq

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