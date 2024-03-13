Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 15 градусов

14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер, который будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 1-6° тепла.